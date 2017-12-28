Мы в соц.сетях:
СМИ: Исполнитель взрыва в Петербурге попал под камеры видеонаблюдения

СМИ: Исполнитель взрыва в Петербурге попал под камеры видеонаблюдения

 Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине
​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

 ​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой
Трамп похвастался сокращением «территории ИГ» за время своего президентства

Трамп похвастался сокращением «территории ИГ» за время своего президентства

 Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии
СМИ: Исполнитель взрыва в Петербурге попал под камеры видеонаблюдения

СМИ: Исполнитель взрыва в Петербурге попал под камеры видеонаблюдения

 Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине
​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

 ​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой
Трамп похвастался сокращением «территории ИГ» за время своего президентства

Трамп похвастался сокращением «территории ИГ» за время своего президентства

 Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии
8:31   28 Декабря 2017
Россия
38

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина написала в Twitter информацию о состоянии пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток».

По сообщению Митяниной, всего пострадали 13 человек, восемь из них находятся в больницах. Пятеро в состоянии средней тяжести, еще трое — в удовлетворительном.

Взрыв в магазине «Перекресток» прогремел вечером в среду, 27 декабря. По данным СК РФ, взорвалась самодельная бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрывчатка находилась в камере хранения. Взрывное устройство было оснащено поражающими элементами – после взрыва на полу в магазине нашли подшипники. Пострадали 13 человек, жертв нет.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #петербург #взрыв #чп #перекресток
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   27 Декабря 2017
8206
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2001
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
101
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
88
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории