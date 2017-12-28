Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина написала в Twitter информацию о состоянии пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток».

По сообщению Митяниной, всего пострадали 13 человек, восемь из них находятся в больницах. Пятеро в состоянии средней тяжести, еще трое — в удовлетворительном.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) December 28, 2017

Взрыв в магазине «Перекресток» прогремел вечером в среду, 27 декабря. По данным СК РФ, взорвалась самодельная бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрывчатка находилась в камере хранения. Взрывное устройство было оснащено поражающими элементами – после взрыва на полу в магазине нашли подшипники. Пострадали 13 человек, жертв нет.