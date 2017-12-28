Автобус, трактор и легковушка столкнулись под Красноярском, есть пострадавшие

Пресс-служба полиции сообщает о ДТП в Красноярском крае, где пострадали шесть человек.

Авария произошла в Нижнеингашском районе в ночь на четверг, 28 декабря. 32-летний водитель автобуса SsangYong Istana ехал со стороны Иркутска в строну Красноярска. Мужчина не справился с управлением и врезался в трактор, который ехал в попутном направлении. После этого оба транспортных средства столкнулись с легковушкой. В салоне автобуса было 15 пассажиров, пострадали пятеро из них, а также водитель, их госпитализировали.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства ЧП. В данный момент в больнице после ДТП находится четыре человека, об их состоянии не сообщается.