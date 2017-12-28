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 Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине

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8:00   28 Декабря 2017
Россия
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В Забайкалье задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Китай лапы медведей и головы лосей

В Забайкалье задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Китай лапы медведей и головы лосей

Пресс-служба ФСБ сообщает, что в Забайкалье задержан мужчина, который пытался незаконно провезти в Китай части тел животных.

По сообщению ведомства, при досмотре автомобиля задержанного в сумках были найдены 468 лап медведей, а также 37 частей голов лосей. При этом никаких документов на законность добычи у мужчины не было. По предварительным данным, преступник хотел продать части животных в Китай, вывезя их из России контрабандным способом.

Общий вес находки составил 800 килограммов, части животных были упакованы в мешки. По предварительным подсчетам, браконьеры убили более 150 зверей. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #фсб #происшествия #чп #забайкальский край
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