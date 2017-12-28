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Трамп похвастался сокращением «территории ИГ» за время своего президентства

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7:40   28 Декабря 2017
Весь мир
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Трамп похвастался сокращением «территории ИГ» за время своего президентства

Трамп похвастался сокращением «территории ИГ» за время своего президентства

Глава США Дональд Трамп заявил, что за время его правления территория, которую занимают боевики «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ), стала меньше в девять раз. Об этом он написал в Twitter.

В Twitter он приводит выдержку из статьи издания Washington Examiner, где говорится о том, что раньше 35 тысяч террористов ИГ занимали 17,5 тысячи квадратных миль в Сирии и Ираке. А сейчас, когда Дональд Трамп почти год у власти, тысяча террористов ИГ контролируют лишь 1900 квадратных миль. Авторы статьи делают ссылку на данные Пентагона.

11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин приказал выводить российские войска из Сирии после полного разгрома террористов ИГ в САР. После этого Дональд Трамп заявил, что почти вся территория Ирака и Сирии освобождена от ИГ, но военное присутствие США в обеих странах пока остается.

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #иг #политика #трамп #весь мир
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