Трамп похвастался сокращением «территории ИГ» за время своего президентства

Глава США Дональд Трамп заявил, что за время его правления территория, которую занимают боевики «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ), стала меньше в девять раз. Об этом он написал в Twitter.

В Twitter он приводит выдержку из статьи издания Washington Examiner, где говорится о том, что раньше 35 тысяч террористов ИГ занимали 17,5 тысячи квадратных миль в Сирии и Ираке. А сейчас, когда Дональд Трамп почти год у власти, тысяча террористов ИГ контролируют лишь 1900 квадратных миль. Авторы статьи делают ссылку на данные Пентагона.

“On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military est the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles..” @jamiejmcintyre @dcexaminer pic.twitter.com/OgYEuDgzD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин приказал выводить российские войска из Сирии после полного разгрома террористов ИГ в САР. После этого Дональд Трамп заявил, что почти вся территория Ирака и Сирии освобождена от ИГ, но военное присутствие США в обеих странах пока остается.