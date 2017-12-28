Суд арестовал подрядчика космодрома Восточный за взятку

Следователи арестовали представителя фирмы-подрядчика, которая работала при строительстве космодрома Восточный в Прамурье, сообщает СК РФ.

Речь идет о бывшем главном инженере компании, его обвиняют в получении взятки в размере один миллион рублей. По версии СК РФ, в 2015 году он получил взятку от главы одного из предприятий-подрядчиков, который занимался строительством объектов космодрома. Деньги он получил за беспрепятственное подписание акта выполненных работ.

Экс-главного инженера задержали в Москве, а уже в Благовещенске ему предъявили обвинение. В данный момент обвиняемый находится под стражей до 26 февраля 2018 года. Ему грозит до 12 лет колонии.