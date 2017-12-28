СМИ: Во Вьетнаме погиб турист из РФ

Российский турист Владислав Шаролов погиб во Вьетнаме на отдыхе, пишет издание VnExpress.

ЧП произошло в минувшую среду, 27 декабря, в городе Нячанг в центральной части Вьетнама. 33-летний Шаролов отдыхал вместе с тремя друзьями в море. Из-за непогоды их отнесло на сто метров от берега, где они попали в зону вихревого потока.

Спасатели смогли достать из воды трех мужчин, Шаролова найти не удалось. Через пару часов его тело было найдено. Спасатели говорят, что на побережье были установлены специальные знаки, которые предупреждали о непогоде, но многие отдыхающие все равно шли купаться в воду.