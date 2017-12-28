На Камчатке неизвестные «заминировали» пять ТРЦ и пожарную часть

Пресс-служба ФСБ сообщает, что на Камчатке неизвестные сообщили о минировании пяти торговых центров и пожарной части.

В оперативные службы региона поступили звонки, неизвестные сообщили, что в Петропавловске-Камчатском заминировано пять торговых центров, а в городе Елизово заминирована пожарная часть. По сообщению неизвестных, бомбы находятся в ТЦ «Посейдон», «Парус», «Глобус», «Евразия», «Пирамида». В данный момент территории всех объектов оцепили, ведется эвакуация сотрудников и посетителей, после чего будет произведена проверка.

За декабрь на Камчатке «заминировали» порядка 50 объектов. Проверки показали, что ни в одном из зданий взрывных устройств не обнаружено.