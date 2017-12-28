Из-за циклона часть Хабаровского края осталась без электричества

Региональное МЧС сообщает, что в Хабаровском крае порядка пяти тысяч местных жителей остается без электричества.

Причиной ЧП стала непогода. Циклон обрушился на регион в минувший вторник, 26 декабря, сейчас пришла его вторая волна, которая накрыла Хабаровский край снова. В регионе наблюдается сильный снег, метель, а порывы ветра достигают 22 метров в секунду. В данный момент без электричества из-за непогоды остались 15 населенных пунктов, в которых проживает 5,27 тысячи человек.

Без электричества также остались три детских садика, четыре школы и два фельдшерско-акушерских пункта. Ранее стало известно, что на Камчатку также обрушилась вторая волна циклона. Ожидается, что погода в Хабаровском и Камчатском крае улучшится к утру пятницы, 29 декабря.