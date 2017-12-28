На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

Региональное МЧС сообщает, что Камчатский край вновь оказался во власти мощного циклона после небольшой передышки.

Снег с дождем ожидается на территории Камчатки, в частности, в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также Елизовском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. По данным МЧС, ураганный ветер достигнет скорости в 27 метров в секунду, при этом будет метель.

В связи с непогодой спасатели советуют по возможности не выходить из дома, на дорогах быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, причем быть аккуратными нужно как водителям, так и пешеходам. МЧС сообщает, что спасатели будут патрулировать дороги. Кроме того, в регионе развернут пункты обогрева для тех, кому понадобится помощь.