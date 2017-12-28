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СМИ: Исполнитель взрыва в Петербурге попал под камеры видеонаблюдения

СМИ: Исполнитель взрыва в Петербурге попал под камеры видеонаблюдения

 Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в магазине
​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

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6:11   28 Декабря 2017
Россия
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На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

Региональное МЧС сообщает, что Камчатский край вновь оказался во власти мощного циклона после небольшой передышки.

Снег с дождем ожидается на территории Камчатки, в частности, в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также Елизовском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. По данным МЧС, ураганный ветер достигнет скорости в 27 метров в секунду, при этом будет метель.

В связи с непогодой спасатели советуют по возможности не выходить из дома, на дорогах быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, причем быть аккуратными нужно как водителям, так и пешеходам. МЧС сообщает, что спасатели будут патрулировать дороги. Кроме того, в регионе развернут пункты обогрева для тех, кому понадобится помощь.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #погода #камчатка #циклон
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