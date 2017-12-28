Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенным Штатам необходимо сотрудничать с Россией по сферам общих интересов, в частности, в решении сирийской проблемы.

В своей статье, опубликованной в The New York Times Рекс Тиллерсон пишет, что это нужно делать несмотря на то, что США находятся на страже против агрессии со стороны России. По его словам, нужно работать над теми вопросами, где интересы обеих стран пересекаются, в частности, в вопросе Сирии.

Также политик отметил, что женевский процесс приведет Сирию к новому будущему, а также напомнил, что российский лидер Владимир Путин подтвердил приверженность процессу в Женеве. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что успех процесса в Женеве приведет Сирию к жизни, свободной от президента страны Башара Асада и его семьи.