Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором

Полиция Калининграда сообщает о том, что местная пенсионерка в ходе дорожного конфликта изрубила топором автомобиль своего оппонента.

ЧП произошло на улице Демьяна Белого. 29-летняя женщина на автомобиле Kia задела припаркованную машину, но не стала останавливаться и поехала дальше, так как спешила за ребенком в садик. Когда женщина возвращалась, ее поджидала 57-летняя хозяйка поврежденного авто, в руках у нее был топор. Пенсионерка нанесла топором несколько ударов по машине обидчицы.

Оказалось, что 29-летняя жительница Калининграда повредила на авто пенсионерки боковое зеркало. Сейчас в отношении пенсионерки завели уголовное дело, ей грозит до двух лет колонии. Ущерб машины 29-летней калининградки эксперты оценили в 11 тысяч рублей.