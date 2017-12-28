В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»

Стрелок с фабрики «Меньшевик» задержан в Москве ранним утром.

Об этом сообщает ГУМВД. ЧП на кондитерской фабрике произошло утром в среду, 27 декабря. По предварительным данным, экс-директор предприятия Илья Аверьянов открыл стрельбу из ружья, забаррикадировавшись в здании фабрики. Погиб один сотрудник охраны. Позже Аверьянов скрылся из здания, полиция объявила его в розыск.

В полиции уточнили, что задержание состоялось на улице Правды в одной из организаций. Сейчас Аверьянова доставили в СК РФ, где будут вестись следственные действия.