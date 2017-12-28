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5:12   28 Декабря 2017
Россия
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Путин рассказал, почему массовое увольнение людей связано с газовым топливом

Путин рассказал, почему массовое увольнение людей связано с газовым топливом

Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему многие водители увольняются из-за газового топлива. Об этом президент рассказал на заседании Госсовета.

По словам Путина, перевод на газовое топливо автомобилей, принадлежащих «Газпрому», привело к тому, что оттуда стали уходить водители. Президент отметил, что это связано с тем, что раньше водители сливали дизель и бензин, а теперь это стало невозможным. Путин заявил, что аналогичные ситуации произошли в других российских ведомствах, в частности, в Минобороны.

«Комментарии излишни», — отметил Владимир Путин.

Президент также выступил за перевод автомобилей, принадлежащих предприятиям, на газ. По его словам, в этом у нас есть конкурентные преимущества, так как газа достаточно, а реализация нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выходит выгоднее. Также Владимир Путин заявил, что данную тенденцию нужно поддержать в российских регионах.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #газ #топливо
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