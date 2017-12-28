​​​​​​​Американцев призвали не посещать район в Петербурге, где накануне прогремел взрыв

Государственный департамент США призвал соотечественников, находящихся в Санкт-Петербурге в России, проявлять осторожность и избегать района, где в среду в супермаркете произошел взрыв.

Предостережение Госдепа было опубликовано на страничке ведомства в микроблоге Twitter.

«СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Граждане США должны избегать этой области и следить за местными СМИ для получения дальнейшей информации», - говорится в сообщении.

Также граждан США призывают самостоятельно предпринимать шаги для личной безопасности, и, в первую очередь, сохранять бдительность.

Напомним: в среду вечером на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток» взорвалось заложенное в камеру хранения самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали десять человек. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».