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4:57   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

В рамках прошедшего в среду обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками арестованные граждане РФ освобождены не были. Их планируется освобождать лишь в обмен на граждан Украины, осужденных в России. 

Об этом в четверг заявил украинский лидер Петр Порошенко, слова которого приводит издание «Страна». В частности, Порошенко рассказал, что украинская сторона приложит больше усилий для того, чтобы вытянуть своих граждан из тюрем РФ и из «оккупированного» Крыма. И именно ради этого в среду на обмен с республиками Донбасса не были отправлены 15 российских граждан. Они, по словам президента Украины, будут использованы для обмена на украинцев, находящихся в России – Сенцова, Сущенко, Кольченко, Клыха, Карпюка и других. При этом Порошенко не стал отвечать на вопрос журналиста, почему среди 233 человек, переданных в рамках обмена ЛНР и ДНР, было так много украинских граждан.

«Мы никому ничего не отдавали, мы произвели освобождение», - заявил Порошенко.

Однако наблюдатели, комментируя состоявшийся впервые за долгое время обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками, отмечали, что по сути граждане Украины обменивались на граждан Украины, что возможно лишь в случае гражданской войны. Но киевские власти всячески избегают этого термина, предпочитая называть вооруженный конфликт в Донбассе АТО (антитеррористической операцией) или «сдерживанием российской агрессии».  

Автор: Александр Люблинский
#россия #порошенко #украина #политика #обмен #весь мир #пленные россияне
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