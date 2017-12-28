Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане

Американская геологическая служба (USGS) зафиксировала в Тихом океане вблизи острова Гуам землетрясение силой 5,5 баллов.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы USGS в 23.58 по всемирному консолидированному времени (UTC), что соответствует 2.58 московского времени. Землетрясение произошло в 140 километрах юго-западнее деревни Меризо на острове Гуам. Отмечается, что информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения на данный момент не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее в ночь на четверг мировые СМИ сообщили о пятибалльном землетрясении на востоке Ирана, а также о том, что в результате землетрясения магнитудой 4,2 на севере Ирана погиб один человек и порядка 75 местных жителей пострадали.