Источник: Грузия может стать причиной срыва полетов по Договору об открытом небе

Нежелание Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов ставит под угрозу срыва наблюдательные полеты по Договору об открытом небе.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию своего военно-дипломатического источника.

«Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что из-за позиции Тбилиси на протяжении уже нескольких месяцев не удается принять проект решения консультативной комиссии по открытому небу. Источник отметил, что следующее заседание консультативной группы по данному вопросу назначено на январь 2018 года и пройдет в Вене.

Напомним: ранее российские власти ввели ограничения для США по Договору об открытом небе в связи с аналогичными действиями Вашингтона. Договор по открытому небу, который позволяет странам-участникам совершать облеты территорий друг друга для осуществления контроля за военной деятельностью, был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 стран, входивших в ОБСЕ. Россия ратифицировала данный договор в 2001 году.