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4:02   28 Декабря 2017
Весь мир
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Взрыв прогремел в Аргентине на зерновом предприятии, один погибший

Взрыв прогремел в Аргентине на зерновом предприятии, один погибший

В речном порту Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в Аргентине на зерновом предприятии прогремел мощный взрыв, жертвой которого стал как минимум один человек и восемь получили ранения.

Об этом в четверг сообщает местный информационный портал Nacion, приводя данные префектуры города. По официальным данным, причиной взрыва в зоне разгрузки зерна с грузовиков могла стать зерновая пыль, накопившаяся в течение нескольких дней и воспламенившаяся от случайной искры. 

Сообщается, что в результате ЧП большая часть зоны разгрузки зерна в речном порту оказалась охвачена пламенем. К настоящему моменту подтверждена гибель одного человека. Восемь человек пострадали, большинство из них получили сильные ожоги. На месте пожара в порту продолжают работать пожарные и представители полиции, однако пока с огнем справиться не удается.

Автор: Александр Люблинский
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