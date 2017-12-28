Взрыв прогремел в Аргентине на зерновом предприятии, один погибший

В речном порту Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в Аргентине на зерновом предприятии прогремел мощный взрыв, жертвой которого стал как минимум один человек и восемь получили ранения.

Об этом в четверг сообщает местный информационный портал Nacion, приводя данные префектуры города. По официальным данным, причиной взрыва в зоне разгрузки зерна с грузовиков могла стать зерновая пыль, накопившаяся в течение нескольких дней и воспламенившаяся от случайной искры.

Сообщается, что в результате ЧП большая часть зоны разгрузки зерна в речном порту оказалась охвачена пламенем. К настоящему моменту подтверждена гибель одного человека. Восемь человек пострадали, большинство из них получили сильные ожоги. На месте пожара в порту продолжают работать пожарные и представители полиции, однако пока с огнем справиться не удается.