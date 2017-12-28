​​​​​​​Россия работает над созданием зенитного комплекса для уничтожения беспилотников

Командующий войсковой противовоздушной обороной Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал, что в России ведутся разработки нового зенитного артиллерийского комплекса для поражения тактических беспилотников и крылатых ракет.

Заявление Леонова в четверг приводит газета «Известия». В частности, он отметил, что новый артиллерийский зенитный комплекс с инновационным боекомплектом разрабатывается в качестве замены комплексам «Шипка».

«Он предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов, одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей», - перечислил командующий.

Особенностью нового комплекса, по словам Леонова, станет его малая радиозаметность, которая станет возможной благодаря использованию пассивных средств разведки, обнаружения воздушных целей и сопровождения их.

Напомним: ранее Леонов рассказал о том, что российская система ПВО С-300 в Сирии неоднократно обнаруживала и сопровождала самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США, чем сильно нервировала американских военных летчиков.