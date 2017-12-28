Постпред РФ при ЕС оценил вероятность отмены антироссийских санкций

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что есть вероятность того, что ЕС отменит антироссийские санкции в 2018 году.

Слова Чижова в четверг приводит издание «Известия». В частности, дипломат полагает, что Евросоюзу, для пересмотра своей санкционной политики в отношении России, нужно накопить достаточное количество «политической воли».

«Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год», - заявил Чижов при этом.

Также он отметил, что сейчас никто не возьмется предсказывать, когда именно у Евросоюза окажется достаточно политической воли, чтобы изменить текущий ход событий. Дипломат подчеркнул, что он с коллегами как раз и работает для того, чтобы это случилось «скорее раньше, чем позже».