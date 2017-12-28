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3:29   28 Декабря 2017
Весь мир
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Постпред РФ при ЕС оценил вероятность отмены антироссийских санкций

Постпред РФ при ЕС оценил вероятность отмены антироссийских санкций

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что есть вероятность того, что ЕС отменит антироссийские санкции в 2018 году.

Слова Чижова в четверг приводит издание «Известия». В частности, дипломат полагает, что Евросоюзу, для пересмотра своей санкционной политики в отношении России, нужно накопить достаточное количество «политической воли».

«Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год», - заявил Чижов при этом.

Также он отметил, что сейчас никто не возьмется предсказывать, когда именно у Евросоюза окажется достаточно политической воли, чтобы изменить текущий ход событий. Дипломат подчеркнул, что он с коллегами как раз и работает для того, чтобы это случилось «скорее раньше, чем позже».  

Автор: Александр Люблинский
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