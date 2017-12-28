С-300 неоднократно сопровождал американские самолеты в небе над Сирией

Российский ракетно-зенитный комплекс С-300В4, размещенный в Сирии, неоднократно брал на сопровождение бомбардировщики и самолеты-разведчики ВВС США.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал командующий войсковой противовоздушной обороной российских Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов. В частности, Леонов заявил, что дивизион ПВО системы С-300 заступил на дежурство в Сирии в октябре 2016 года. По словам генерал лейтенанта, это было сделано:

«Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения «Тартус».

При этом он отметил, что в ходе выполнения боевых задач система неоднократно обнаруживала и брала на автоматическое сопровождение американские стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики.

«Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво», - подчеркнул Леонов.

Командующий войсковой ПВО ВС РФ рассказал о реакции экипажей американских военных самолетов на их устойчивое сопровождение средствами противовоздушной обороны на расстоянии 200-300 километров, которая, по его словам, была «довольно нервной». В июне 2017 года личный состав дивизиона и техника, достойно выполнив поставленные задачи, вернулись в пункт постоянной дислокации.