Мы в соц.сетях:
На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

 Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором

Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором
​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

 ​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой
Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане
На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

 Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором

Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором
​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

 ​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой
Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане
3:15   28 Декабря 2017
Весь мир
79

С-300 неоднократно сопровождал американские самолеты в небе над Сирией

С-300 неоднократно сопровождал американские самолеты в небе над Сирией

Российский ракетно-зенитный комплекс С-300В4, размещенный в Сирии, неоднократно брал на сопровождение бомбардировщики и самолеты-разведчики ВВС США.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал командующий войсковой противовоздушной обороной российских Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов. В частности, Леонов заявил, что дивизион ПВО системы С-300 заступил на дежурство в Сирии в октябре 2016 года. По словам генерал лейтенанта, это было сделано:

«Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения «Тартус».

При этом он отметил, что в ходе выполнения боевых задач система неоднократно обнаруживала и брала на автоматическое сопровождение американские стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики.

«Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво», - подчеркнул Леонов.

Командующий войсковой ПВО ВС РФ рассказал о реакции экипажей американских военных самолетов на их устойчивое сопровождение средствами противовоздушной обороны на расстоянии 200-300 километров, которая, по его словам, была «довольно нервной». В июне 2017 года личный состав дивизиона и техника, достойно выполнив поставленные задачи, вернулись в пункт постоянной дислокации.   

Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #армия #общество #весь мир #пво #ввс сша #с-300 #леонов #сопрововождение #амолеты сша
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   27 Декабря 2017
8164
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
1809
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
100
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
83
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 «Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда