Три человека пострадали при столкновении восьми машин на КАД в Петербурге

На 52-м километре Кольцевой автодороги во Всеволожском районе Петербурга в среду поздно вечером произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.

Об этом сообщают городские СМИ, со ссылкой на заявление пресс-службы Управления ГИБДД. Отмечается, что в аварии пострадали три человека, все они были госпитализированы до прибытия на место аварии сотрудников дорожной инспекции. Состояние пострадавших оценивается медиками как средней тяжести.

При этом очевидцы произошедшего делятся подробностями обстоятельств аварии в социальных сетях. В частности, сообщается, что изначально на Кольцевой автодороге во Всеволожском районе столкнулись три автомобиля. Еще пять машин последовательно «присоединились» к этому ДТП позже. Петербургская Госавтоинспекция проводит проверку по факту массовой аварии с тремя пострадавшими.