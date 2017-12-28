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2:40   28 Декабря 2017
Россия
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Захарова опровергла данные СМИ о «нереальных командировочных» сотрудников МИД

Захарова опровергла данные СМИ о «нереальных командировочных» сотрудников МИД

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова потребовала от СМИ, разместивших ранее информацию о том, что сотрудники МИД в зарубежных поездках получают 147 тысяч рублей суточных, обнародовать опровержение.

Об этом Захарова написала в среду вечером на своей странице в социальной сети Facebook, заявив так же, что никто в МИД по 147 тысяч рублей в сутки не получает, и что она требует от разместивших такие данные СМИ опровергнуть их.

«Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных? - отметила Захарова, добавив, при этом: - Хочется, чтобы дали опровержение».

Напомним: ранее в среду отдельные СМИ разместили информацию о заработных платах сотрудников российских федеральных государственных органов за 2016 год. При этом сообщалось, что во внешнеполитическом ведомстве сотрудники, выезжающие за рубеж, получают командировочные  по 147 тысяч рублей в сутки.

Автор: Александр Люблинский
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