​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

Киевские власти совершили ошибку, пригласив экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост губернатора Одесской области.

Такое мнение высказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, ее слова приводит американское издание The Washington Times. При этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что в то время на Саакашвили в Киеве возлагали большие надежды, которые в итоге совершенно не оправдались.

«Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти», - считает вице-премьер.

Также политик заявила, что Украине в настоящее время нужны три вещи: крепкий социальный контакт между властями и жителями, поддержка из-за рубежа и мир на востоке страны. Саакашвили, по словам Климпуш-Цинцадзе, не способствует реализации ни одной из них. При этом она отметила, что Украина не нуждается сейчас в еще одной революции и не может себе ее позволить.