Мы в соц.сетях:
На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

 Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором

Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором
​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

 ​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой
Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане
На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

На Камчатку обрушился новый мощный циклон со шквалистым ветром

 Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором

Жительница Калининграда в дорожном конфликте изрубила машину топором
​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

​​​​​​​Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

 ​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой
Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

Тиллерсон заявил о важности сотрудничества США и РФ по Сирии

 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у острова Гуам в Тихом океане
2:16   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
50

​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

​​​​​​​Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой

Киевские власти совершили ошибку, пригласив экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост губернатора Одесской области.

Такое мнение высказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, ее слова приводит американское издание The Washington Times. При этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что в то время на Саакашвили в Киеве возлагали большие надежды, которые в итоге совершенно не оправдались.

«Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти», - считает вице-премьер.

Также политик заявила, что Украине в настоящее время нужны три вещи: крепкий социальный контакт между властями и жителями, поддержка из-за рубежа и мир на востоке страны. Саакашвили, по словам Климпуш-Цинцадзе, не способствует реализации ни одной из них. При этом она отметила, что Украина не нуждается сейчас в еще одной революции и не может себе ее позволить.  

Автор: Александр Люблинский
#украина #киев #саакашвили #политика #весь мир #ошибка #приглашение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   27 Декабря 2017
8164
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
1809
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
100
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
83
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 «Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда