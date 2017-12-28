На юге Турции у школы произошла стрельба, шестеро пострадавших

У одной из школ турецкого города Газиантеп на юге страны произошла стрельба, в результате которой пострадали шестеро человек, в том числе пятеро детей.

Об этом в ночь на четверг сообщает местный телеканал NTV. При этом телеканал, ссылаясь на свои источники, сообщил, что стрельбу открыл 56-летний мужчина, который находился на свадьбе. Стрелок открыл огонь по группе школьников, которые играли поблизости на площадке у школы. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики отмечают, что угрозы для их жизней нет.

Также телеканал сообщает, что мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления уже находится на территории Турции в розыске, в связи с обвинениями в шести совершенных ранее преступлениях. Официального комментария турецких правоохранительных органов по поводу произошедшего пока не поступало.