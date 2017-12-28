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1:42   28 Декабря 2017
Россия
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НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в супермаркете в Петербурге

НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в супермаркете в Петербурге

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета координирует ситуацию в Петербурге после взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в среду вечером.

Об этом в ночь на четверг сообщил инфоцентр Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что в настоящее время оперативный штаб координирует и осуществляет мероприятия по розыску лиц, причастных к организации взрыва в Петербурге.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-розыскных мероприятий», - говорится в сообщении.

Также в НАК подтвердили, что в результате взрыва в магазине на Кондратьевском проспекте, 44, в Петербурге пострадали десять человек. Напомним: взрыв в «Перекрестке» прогремел около 19.00 в среду 27 декабря. Следственный комитет сообщил, что взорвалась самодельная бомба мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, которая была заложена в камеру хранения. Взрывное устройство было оснащено поражающими элементами – после взрыва на полу в магазине были обнаружены подшипники.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #петербург #чп #контроль #координация #национальный антитеррористический комитет #нак #взрыв в перекрестке
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