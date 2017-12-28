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1:17   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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В ДНР заявили, что Киев не вернул документы освобожденным пленным 

В ДНР заявили, что Киев не вернул документы освобожденным пленным 

Уполномоченная по правам человека самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что украинские власти не вернули документы пленным, возвращенным в ДНР в рамках прошедшего в среду обмена.

По словам Морозовой, в отношении обмененных пленных не была проведена процедура процессуальной очистки, а многим из них поменяли меру пресечения на подписку о невыезде.

«В первую очередь в Минске мы договорились о следующем: все ребята будут процессуально очищены. На данный момент ту информацию, которую я получила, пообщавшись с ребятами, - они процессуально не очищены. Более того, им не вернули документы», - заявила Морозова в среду вечером в эфире телеканала «Россия 24».

Также она отметила, что для возвращенных ребят начинается новый этап, так как многим из них на Украине поменяли меру пресечения на подписку о невыезде, и, соответственно, как только они перешл блокпост ДНР, на Украине их объявили в розыск. При этом, по словам Морозовой, им добавили статью за нарушение режима, а также в отношении этих людей были возбуждены старые уголовные дела в связи с нарушением ими меры пресечения.

Омбудсмен ДНР подчеркнула, что поднимет вопрос о правовом статусе людей, освобожденных в ходе обмена, на очередной встрече контактной группы в Минске.  

Автор: Александр Люблинский
#украина #документы #днр #политика #омбудсмен #весь мир #морозова #обмен пленными #правовой статус
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