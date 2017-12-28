Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

Законопроект, предлагающий дать следователям возможность допрашивать свидетелей по уголовным делам при помощи видеосвязи, направлен на рассмотрение правительства России. Его автором является сенатор Андрей Кутепов.

Как в четверг сообщает издание «Парламентская газета», законопроект предполагает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и направлен на существенное сокращение сроков судопроизводства, так как следователи будут избавлены от необходимости лично выезжать к месту нахождения свидетелей.

Автор документа пояснил, что сейчас лицо, ставшее свидетелем преступления в одном регионе, может покинуть его по личным обстоятельствам – для возвращения к месту постоянного проживания, переезда на новое место жительства, в командировку или к месту отбывания наказания, например. Это, по словам сенатора Кутепова, делает достаточно затруднительным явку данного свидетеля на допрос к следователю, а выезд следователя к месту пребывания свидетеля связан как правило с материальными и временными затратами.

При этом отмечается, что у следователя в работе может быть несколько уголовных дел и его выезд для допроса одного свидетеля по одному делу отразится на сроках расследования нескольких других дел. Сенатор уточняет также, что, согласно действующей редакции УПК, следователь может поручить допрос свидетеля другому следователю, но для проведения качественного допроса необходимо, чтобы следователь был заранее ознакомлен со всеми ранее собранными материалами по данному делу и с обстоятельствами совершенного преступления.

«Для эффективного расследования уголовного дела и раскрытия преступления допрашивать свидетеля должен следователь, в производстве которого находится уголовное дело», - считает сенатор

При этом в законопроекте учитывается, что протокол допроса, осуществленного по видеосвязи, будет составлять следователь на месте проведения допроса, после чего протокол будет предъявлен свидетелю, а после того, как свидетель его подпишет, документ будет отправлен следователю, который дистанционно вел допрос. То есть, поясняет автор, следователь, расследующий уголовное дело, сможет своевременно получить от свидетеля необходимую информацию для дальнейшего производства следственных действий в рамках дела.