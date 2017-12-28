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0:07   28 Декабря 2017
Весь мир
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Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

Правительственные сирийские войска успешно отразили атаку боевиков на свои позиции на севере провинции Хама, уничтожив нападающих.

Об этом в среду вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный военный источник в Сирии. Отмечается, что, по данным сирийских военных, среди ликвидированных террористов находился главарь отряда боевиков, известный под именем Дибу Абдельрахман Осман Аль-Анбари.

«Правительственные войска ликвидировала группу террористов, пытавшихся атаковать одну из позиций армии со стороны Аль-Бана на севере провинции Хама», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что сирийские правительственные войска выбили террористов из двух поселений на северо-востоке провинции Хама. От террористов освобождены поселения Тель-Тавиль и Им Хартейн. Также сообщалось, что российская система ПВО «Панцирь» на авиабазе Хмеймим в Сирии перехватила две выпущенные боевиками ракеты.

Автор: Александр Люблинский
#сирия #хама #весь мир #сирийская армия саа #атака боевиков
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