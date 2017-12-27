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​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением
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23:53   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

Украинский президент Петр Порошенко встретил на линии соприкосновения в Донбассе группу из 73 человек, освобожденных в ходе обмена пленными с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Об этом Порошенко сообщил сам, опубликовав на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись встречи. При этом официальный представитель украинского лидера Святослав Цеголко написал в Facebook, что место встречи Порошенко с освобожденными военнопленными из соображений безопасности держится в секрете.

Цеголко сообщил также, что президент Украины поблагодарил освобожденных военнопленных за проявленную стойкость. После этого, Порошенко вместе с освобожденными украинцами направились в Харьков, откуда планируется их вылет в Киев, в аэропорт Борисполь.

Напомним: ранее стороны, участвовавшие в обмене, подтвердили, что республики ЛНР и ДНР вернули Украине 73 человека, получив при этом от украинской стороны 233 человека. Изначально в утвержденных списках на обмен значились 74 и 306 человек соответственно.  

Автор: Александр Люблинский
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