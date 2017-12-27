Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

Правительство самопровозглашенной Луганской народной республики обещало помочь людям, возвращенным в рамках обмена пленными с Киевом, получить жилье и необходимое лечение.

Об этом в среду вечером сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, руководящая рабочей группой республики по обмену пленными. Заявление Ольги Кобцевой приводит агентство Луганскинформцентр.

«Как и положено, в рамках социальной программы поддержки лиц, освобожденных из плена, им сейчас будет оказана медицинская помощь, проведено полное обследование, и по каждому человеку будет вынесено медицинской заключение», - говорится в сообщении.

Так же сообщается, что те возвращенные из украинского плена люди, у которых не окажется проблем со здоровьем, будут отпущены по домам, а тем, у кого жилья нет, предоставят общежитие. Кроме того, отмечается, что всем вернувшимся из плена в ЛНР выдадут материальную помощь в размере пяти тысяч рублей, а также помогут с оформлением документов.

Напомним: ранее в районе Горловки в Донбассе состоялся крупнейший за все время конфликта обмен пленными, в ходе которого Киев, передал ЛНР и ДНР 233 человека, хотя изначально в списках значились 306 человек, а республики со своей стороны передали Украине всех, оговоренных в списке, 74 пленных.