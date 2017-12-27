После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу
При правительстве Петербурга после взрыва в супермаркете «Перекресток» создана оперативная группа, которая возьмет под контроль последствия произошедшего и займется оказанием помощи пострадавшим.
Об этом в среду вечером на своей Twitter-странице сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, отметив, что целью сформированной оперативной группы станет урегулирование всех последствий взрыва в магазине. Также Анна Митянина уточнила, что оперативная группа при правительстве Петербурга была сформирована по поручению губернатора Георгия Полтавченко.
Напомним: ранее сообщалось, что в взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел в среду примерно в 19.00 по московскому времени. По данным Следственного комитета, сработало взрывное устройство, которое было заложено в камеру хранения. Мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте. При взрыве пострадали десять человек, девять из них были госпитализированы.
По поручению Губернатора сформирована оперативная группа при Правительстве СПб. отслеживающая ситуацию по контролю и оказанию всей необходимой помощи пострадавшим в происшествии магазина "Перекресток" на Кондратьевский проспекте.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 27 декабря 2017 г.