​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу

При правительстве Петербурга после взрыва в супермаркете «Перекресток» создана оперативная группа, которая возьмет под контроль последствия произошедшего и займется оказанием помощи пострадавшим.

Об этом в среду вечером на своей Twitter-странице сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, отметив, что целью сформированной оперативной группы станет урегулирование всех последствий взрыва в магазине. Также Анна Митянина уточнила, что оперативная группа при правительстве Петербурга была сформирована по поручению губернатора Георгия Полтавченко.

Напомним: ранее сообщалось, что в взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел в среду примерно в 19.00 по московскому времени. По данным Следственного комитета, сработало взрывное устройство, которое было заложено в камеру хранения. Мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте. При взрыве пострадали десять человек, девять из них были госпитализированы.