В Петербурге отменяют ограничения на дорогах, введенные после взрыва в «Перекрестке»

Петербургские спецслужбы отменяют ограничения, введенные на дорогах в районе Кондратьевского проспекта, где в среду вечером в супермаркете «Перекресток» произошел взрыв.

Отмечается, что из-за произошедшего в Петербурге на дорогах образовались двухкилометровые пробки. В настоящее время ограничения на дорогах снимаются.

Напомним: ранее в среду 27 декабря в Петербурге в супермаркете «Перекресток» по адресу Кондратьевский проспект, дом 44, прогремел взрыв, в результате которого пострадали десять человек, девять из которых были госпитализированы. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в магазине сработало заложенное в камеру хранения взрывное устройство, мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.