​​​​​​​Один человек погиб в Нальчике при пожаре в жилой девятиэтажке

Пожарные в Нальчике локализовали пожар в жилом девятиэтажном доме по улице Гагарина, где обнаружено тело погибшего.

Об этом в среду вечером сообщает глава пресс-службы Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской республике Кантемир Беров. При этом ТАСС сообщает, что спасатели эвакуировали из горящего жилого дома 75 жильцов.

«Пожар на данный момент локализован, на месте пожара обнаружено тело человека», - говорится в заявлении Берова.

Также глава пресс-службы республиканского главка МЧС отметил, что сообщение о пожаре в жилом доме в Нальчике поступило спасателям в 17.27 по московскому времени. Причина возгорания к настоящему моменту не установлена. Подробности произошедшего и личность погибшего уточняются.