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 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

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22:30   27 Декабря 2017
Россия
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​​​​​​​Один человек погиб в Нальчике при пожаре в жилой девятиэтажке

​​​​​​​Один человек погиб в Нальчике при пожаре в жилой девятиэтажке

Пожарные в Нальчике локализовали пожар в жилом девятиэтажном доме по улице Гагарина, где обнаружено тело погибшего. 

Об этом в среду вечером сообщает глава пресс-службы Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской республике Кантемир Беров. При этом ТАСС сообщает, что спасатели эвакуировали из горящего жилого дома 75 жильцов.

«Пожар на данный момент локализован, на месте пожара обнаружено тело человека», - говорится в заявлении Берова.

Также глава пресс-службы республиканского главка МЧС отметил, что сообщение о пожаре в жилом доме в Нальчике поступило спасателям в 17.27 по московскому времени. Причина возгорания к настоящему моменту не установлена. Подробности произошедшего и личность погибшего уточняются.  

Автор: Александр Люблинский
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