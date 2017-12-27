СК: Жизням пострадавших при взрыве в «Перекрестке» ничто не угрожает

В результате взрыва, который в среду вечером прогремел в Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, пострадали, по последним данным, десять человек. Все они госпитализированы.

Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александра Клауса, который, в частности, заявил:

«Десять человек госпитализированы, угрозы жизни пострадавших нет».

Также Клаус отметил, что в настоящее время следователи опрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, проводятся криминалистические экспертизы. Созданная оперативно-следственная группа, по словам Клауса, отрабатывает все версии произошедшего.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что причиной взрыва в петербургском супермаркете, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство, заложенное в камеру хранения магазина. Также сообщалось, что на полу «Перекрестка» были обнаружены подшипники, которые могут быть поражающими элементами из СВУ.