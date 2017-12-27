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Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

 ​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу

​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу
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 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

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22:06   27 Декабря 2017
Россия
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СК: Жизням пострадавших при взрыве в «Перекрестке» ничто не угрожает

СК: Жизням пострадавших при взрыве в «Перекрестке» ничто не угрожает

В результате взрыва, который в среду вечером прогремел в Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, пострадали, по последним данным, десять человек. Все они госпитализированы.

Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александра Клауса, который, в частности, заявил:

«Десять человек госпитализированы, угрозы жизни пострадавших нет».

Также Клаус отметил, что в настоящее время следователи опрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, проводятся криминалистические экспертизы. Созданная оперативно-следственная группа, по словам Клауса, отрабатывает все версии произошедшего.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что причиной взрыва в петербургском супермаркете, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство, заложенное в камеру хранения магазина. Также сообщалось, что на полу «Перекрестка» были обнаружены подшипники, которые могут быть поражающими элементами из СВУ.  

Автор: Александр Люблинский
#ск рф #петербург #взрыв #пострадавшие #клаус #перекресток #десять человек #угрозы для жизни нет
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