Клинцевич о взрыве в Петербурге: о случайности речи быть не может

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал взрыв, произошедший в среду в одном из торговых центров Петербурга.

Об этом сообщает РИА Новости. Как отметил политик, о случайности не может быть и речи. Клинцевич уверен, что кто-то намерено оставил в супермаркете взрывное устройство.

Напомним, в среду вечером на севере Санкт-Петербурга в магазине «Перекресток» в торговом центре на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. На месте работают полицейские и спасатели. Была произведена эвакуация здания. В результате ЧП госпитализировано 10 человек.

Мощность взрывного устройства составляет 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Оно, по данным правоохранителей, было начинено поражающими элементами.