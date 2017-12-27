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 ​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу

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​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

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21:56   27 Декабря 2017
Россия
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Клинцевич о взрыве в Петербурге: о случайности речи быть не может

Клинцевич о взрыве в Петербурге: о случайности речи быть не может

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал взрыв, произошедший в среду в одном из торговых центров Петербурга.

Об этом сообщает РИА Новости. Как отметил политик, о случайности не может быть и речи. Клинцевич уверен, что кто-то намерено оставил в супермаркете взрывное устройство.

Напомним, в среду вечером на севере Санкт-Петербурга в магазине «Перекресток» в торговом центре на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. На месте работают полицейские и спасатели. Была произведена эвакуация здания. В результате ЧП госпитализировано 10 человек.

Мощность взрывного устройства составляет 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Оно, по данным правоохранителей, было начинено поражающими элементами.

Автор: Алла Ларионова
#петербург #взрыв #чп #перекресток
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