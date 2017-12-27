Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали реализацию договоренностей, достигнутых трехсторонней контактной группой по обмену пленными между Киевом и Донбассом, и призвали стороны продолжить этот процесс.
Об этом в среду вечером сообщает пресс-служба Кабинета министров ФРГ, приводя совместное заявление глав ФРГ и Франции. В частности, лидеры призвали стороны конфликта обменять оставшихся пленных, а также заявили, что необходимо обеспечить представителям Международного комитета Красного Креста полный доступ к информации и поддержать их усилия по поиску лиц, которые числятся на Украине и в Донбассе пропавшими без вести.
«Канцлер Меркель и президент Макрон призывают стороны конфликта позволить осуществить обмен еще остающихся пленных, обеспечить полный доступ представителям МККК и поддержать их усилия в поиске лиц, считающихся пропавшими без вести», - говорится в совместном заявлении Макрона и Меркель.