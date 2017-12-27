​​​​​​​На полу «Перекрестка», где произошел взрыв, нашли подшипники

В супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, где ранее прогремел взрыв, обнаружены шарикоподшипники. Возможно, речь идет о поражающих элементах.

Об этом в среду вечером сообщают петербургские СМИ, Отмечая, что обнаруженные подшипники, вероятно являются поражающими элементами из сработавшего самодельного взрывного устройства.

«На полу магазина найдены подшипники - вероятнее всего, речь идёт о поражающих элементах в СВУ», - говорится в сообщении.

Официальных комментариев на этот счет к настоящему моменту не поступало.

Напомним: взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» по адресу Кондратьевский проспект, дом 44, прогремел 27 декабря примерно в 19.00 по московскому времени. Предварительно, взрывное устройство было заложено в одну из ячеек камер хранения. При взрыве пострадали десять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.