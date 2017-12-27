Мы в соц.сетях:
Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

 ​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу

​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу
​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением
Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

 Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом

Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

 ​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу

​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу
​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением
Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

 Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом

Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
21:44   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
158

Вернувшийся из украинского плена заявил, что его пытал лично Мосийчук

Вернувшийся из украинского плена заявил, что его пытал лично Мосийчук

Боец ДНР по имени Кирилл вернулся в Донбасс с территории Украины в рамках обмена пленными не один.

В комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) мужчина коротко рассказал о том, какого ему пришлось в украинском плену. Кирилл сообщил, что в это время вынужден был «пересечься» с депутатом от Радикальной партии Украины Игорем Мосийчуком, который стал известен благодаря своим ультранационалистическими взглядами.

«Я из Мариуполя, был осужден на 12 лет. Мосийчук лично (меня — прим.ред.) пытал»,  — сообщил он.

Боец ДНР вернулся из плена с кошкой на руках. Он рассказал журналистам, что питомец принадлежит другому пленному, которого Киев в итоге не освободил.

«Она должна была ехать с бойцом… Но нам его не отдали»,  — заявил Кирилл.

В среду прошел масштабный обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом. Ожидалось, что он пройдет по формуле «306» на «74», но в последний момент Киев по неизвестным причинам отказался обменять ряд пленных.

Автор: Алла Ларионова
#донбасс #обмен пленными #мосийчук
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   27 Декабря 2017
8107
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
1622
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
96
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
78
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном