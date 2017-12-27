Вернувшийся из украинского плена заявил, что его пытал лично Мосийчук

Боец ДНР по имени Кирилл вернулся в Донбасс с территории Украины в рамках обмена пленными не один.

В комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) мужчина коротко рассказал о том, какого ему пришлось в украинском плену. Кирилл сообщил, что в это время вынужден был «пересечься» с депутатом от Радикальной партии Украины Игорем Мосийчуком, который стал известен благодаря своим ультранационалистическими взглядами.

«Я из Мариуполя, был осужден на 12 лет. Мосийчук лично (меня — прим.ред.) пытал», — сообщил он.

Боец ДНР вернулся из плена с кошкой на руках. Он рассказал журналистам, что питомец принадлежит другому пленному, которого Киев в итоге не освободил.

«Она должна была ехать с бойцом… Но нам его не отдали», — заявил Кирилл.

В среду прошел масштабный обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом. Ожидалось, что он пройдет по формуле «306» на «74», но в последний момент Киев по неизвестным причинам отказался обменять ряд пленных.