Греческие отели с 1 января‍ вводят туристический сбор

Туристический сбор за каждые сутки проживания в отеле или лицензированных апартаментах введут в Греции 1 января наступающего года.

Об этом сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Несмотря на негативные прогнозы по снижению конкурентоспособности Греции как туристического направления, налог утвердили. Он будет действовать в течение всего следующего года», — отмечается в сообщении.

Сумма налога будет зависеть от количества звезд у отеля. За проживание в пятизвездочном отеле налог составит 4 евро в сутки за номер, в отеле 4* — 3 евро, 3* — 1,50 евро, отелях 1* и 2*- 0,50 евро. В апартаментах 4* — 1 евро в сутки, 3* — 0,50 евро, 1* и 2* — 0,25 евро. Согласно данным туристического оператора «Музенидис Трэвел», в среднем новый налог приведет к подорожанию туров в Грецию в размере около 40 евро.