Тиллерсон надеется на возвращение россиян в состав СЦКК в Донбассе

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы он попросил, чтобы российская сторона вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Госдепа. Просьба обусловлена тем, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом насилия на востоке Украины, а российские представители, вернувшись в Совместный центр контроля и координации (СЦКК), смогут повлиять на снижение уровня насилия.

Также Лавров и Тиллерсон обсудили проблемы вокруг ядерной программы Северной Кореи. Обе стороны будут продолжать работать в направлении дипломатического разрешения конфликта.

В середине декабря стало известно, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК из-за того, что украинские власти препятствует ее деятельности. Возвращения российских офицеров в СЦКК уже попросили в ФРГ и Франции.