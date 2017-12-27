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Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

 ​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу

​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу
​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением
Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

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 Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом

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20:58   27 Декабря 2017
Весь мир
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Тиллерсон надеется на возвращение россиян в состав СЦКК в Донбассе

Тиллерсон надеется на возвращение россиян в состав СЦКК в Донбассе

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе беседы он попросил, чтобы российская сторона вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Госдепа. Просьба обусловлена тем, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом насилия на востоке Украины, а российские представители, вернувшись в Совместный центр контроля и координации (СЦКК), смогут повлиять на снижение уровня насилия.

Также Лавров и Тиллерсон обсудили проблемы вокруг ядерной программы Северной Кореи. Обе стороны будут продолжать работать в направлении дипломатического разрешения конфликта.

В середине декабря стало известно, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК из-за того, что украинские власти препятствует ее деятельности. Возвращения российских офицеров в СЦКК уже попросили в ФРГ и Франции.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #лавров #мид рф #сцкк #тиллерсон
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