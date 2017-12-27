Следствие рассматривает все версии взрыва в Петербурге

Следственный комитет России в настоящее время рассматривает все версии взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на СК РФ.

«Следствие рассматривает все возможные версии», — заявили агентству в ведомстве.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в магазине «Перекресток» в торговом центре на Кондратьевском проспекте на севере Петербурга. На месте работают спасатели и полицейские, эвакуация здания уже проведена.

В СК рассказали о том, что взорвалось самодельное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, которое было начинено поражающими элементами. Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них были госпитализированы.