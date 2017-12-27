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 ​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу

​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу
​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

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20:50   27 Декабря 2017
Россия
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Следствие рассматривает все версии взрыва в Петербурге

Следствие рассматривает все версии взрыва в Петербурге

Следственный комитет России в настоящее время рассматривает все версии взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на СК РФ.

«Следствие рассматривает все возможные версии», — заявили агентству в ведомстве.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в магазине «Перекресток» в торговом центре на Кондратьевском проспекте на севере Петербурга. На месте работают спасатели и полицейские, эвакуация здания уже проведена. 

В СК рассказали о том, что взорвалось самодельное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, которое было начинено поражающими элементами. Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них были госпитализированы.

Автор: Алла Ларионова
#петербург #взрыв #чп
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