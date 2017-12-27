ЦИК вынесет решение по документам на выдвижение Путина в четверг

ЦИК России намерен вынести решение по итогам проверки документов, представленных президентом Владимиром Путиным и еще четырьмя кандидатами для выдвижения на выборах президента 28 декабря.

Об этом сообщается в проекте повестки заседания, обнародованном на официальном сайте российского Центризбиркома 27 декабря. В документе имеется пункт, в котором говорится о рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность главы РФ Владимира Путина и ее представителей.

Из проекта также следует, что ЦИК рассмотрит вопрос об открытии специального избирательного счета Путина как кандидата и о регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

Ранее сообщалось, что президент провел встречу с нынешними и бывшими главами российских регионов, с которыми обсудил вопрос преемственности.