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​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением
Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

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20:45   27 Декабря 2017
Россия
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ЦИК вынесет решение по документам на выдвижение Путина в четверг

ЦИК вынесет решение по документам на выдвижение Путина в четверг

ЦИК России намерен вынести решение по итогам проверки документов, представленных президентом Владимиром Путиным и еще четырьмя кандидатами для выдвижения на выборах президента 28 декабря.

Об этом сообщается в проекте повестки заседания, обнародованном на официальном сайте российского Центризбиркома 27 декабря. В документе имеется пункт, в котором говорится о рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность главы РФ Владимира Путина и ее представителей.

Из проекта также следует, что ЦИК рассмотрит вопрос об открытии специального избирательного счета Путина как кандидата и о регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

Ранее сообщалось, что президент провел встречу с нынешними и бывшими главами российских регионов, с которыми обсудил вопрос преемственности.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #выборы #политика #цик
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