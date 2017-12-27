Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликованы кадры, снятые видеорегистратором автобуса, который наехал на толпу в подземном переходе в Москве.

Как сообщают «Известия», после аварии у станции метрополитена «Славянский бульвар» регистратор настолько сильно повредился, что на восстановление устройства ушло немало времени. Специалистам удалось воссоздать первые секунды после того, как автобус внезапно протаранил прохожих. На записи можно услышать голос водителя Виктора Тихонова, который выкрикивает нецензурные слова. Это свидетельствует о том, что ДТП оказалось для него неожиданностью.

Трагедия с участием пассажирского автобуса произошла в столице днем в минувший понедельник. В результате аварии погибли четыре человека, водитель транспортного средства до сих пор находится в тяжелом состоянии.