Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

В этому году Путин провел кадровые перестановки в 14-и российских регионах.

Глава РФ Владимир Путин провел встречу с избранными 10 сентября высшими должностными лицами и врио высших должностных лиц субъектов Федерации, а также вышедших в отставку руководителей в этих субъектах. На встрече обсуждалась необходимость преемственности в работе.

Путин отметил, что один из экс-руководителей субъектов как-то заявил, что не намерен вмешиваться в дела своего преемника. Глава государства отметил, что руководитель должен нести ответственность за свою работу и опираться на проделанную предшественником работу. Президент выразил надежду на развитие преемственности по этим важным направлениям.

2 ноября Путин встретился с экс-главами регионов и поблагодарил их за работу.