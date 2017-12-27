Ответственным за нештатный запуск с Восточного объявят выговоры

Гендиректора нескольких предприятий-разработчиков, участвовавших в подготовке техники к пуску с космодрома Восточный в конце минувшего месяца, получат выговоры.

Об этом сообщает в среду РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса. Речь идет об исполнительном директоре Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрее Мазурине, главе департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Викторе Чапоргине, гендиректоре ФГУП «ЦНИИмаш» Олеге Горшкове, отметили в госкорпорации.

Кроме того, выговоры получат генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин, гендиректор НПЦАП имени Пилюгина Ефим Межирицкий, глава НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, а также глава корпорации «ВНИИЭМ» Леонид Макриденко.