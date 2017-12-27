«Мышиная возня»: Кадыров вновь прокомментировал блокировку в Instagram

Чеченский лидер Рамзан Кадыров вновь высказался о блокировке своих аккаунтов в Facebook и Instagram.

В своем профиле в Twitter он назвал такие меры «мышиной возней США».

Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка «запрещённых лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит? — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) December 27, 2017

Страницы Кадырова в этих соцсетях оказались недоступны в субботу. В среду в Facebook сообщили о том, что данный шаг связан с санкциями, введенными в отношении главы Чечни в США.