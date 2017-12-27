СК РФ назвал взрыв в Санкт-Петербурге покушением на убийство

Источник в правоохранительных органах так же сообщил ИА «Политика сегодня», что по предварительной версии причиной взрыва послужило самодельное взрывное устройство.

Взрыв, произошедший в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина в Петербурге, в Следственном комитете РФ считают «покушением на убийство двух или более лиц общеопасным способом». Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в магазине по адресу Кондратьевский проспект, дом 44 вечером 27 декабря. По предварительным данным, пострадали от трех до десяти человек.