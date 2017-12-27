В петербургском супермаркете прогремел взрыв, десять человек пострадали

В супермаркете «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв вечером в среду.

В результате взрыва пострадали десять человек. Об этом ИА «Политика сегодня» сообщил в среду осведомленный источник. Отмечается, что четверым пострадавшим понадобилась госпитализация.

Взрыв произошел в камере хранения, при этом задета была одна из касс. Разрушений конструкций дома нет. На месте взрыва сейчас работают около 50 сотрудников МЧС, взрывотехники, полиция и медики. Людей эвакуируют от здания.

Инцидент произошел примерно в 18:30 (по московскому времени). Точных данных о силе взрыва пока нет. Все детали произошедшего выясняются. Известно, что возгорания после взрыва не последовало.