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Следователи получат возможность дистанционно допрашивать свидетелей по уголовным делам

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 ​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу

​​​​​​​После взрыва в Петербурге при правительстве сформировали оперативную группу
​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

​​​​​​​Порошенко встретил украинцев, освобожденных в ходе обмена с Донбассом

 Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением

Освобожденным Украиной пленным в ЛНР помогут с жильем и лечением
Армия Сирии отразила в провинции Хама атаку боевиков

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Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
21:23   27 Декабря 2017
Сирия
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Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.

В оазисе Восточная Гута провинции Дамаск не стихают бои между правительственными силами и боевиками. По сведениям телеграм-канала @EMCnewscenter1, Сирийская арабская армия (САА) артиллерийским огнем накрыла позиции радикалов в районе Айн Тарма. Накануне столкновения армейцев Асада и радикалов фиксировались в районе Джобар, и предместьях поселений Сакба и Хараста.

В провинции Латакия российские военные с помощью зенитного комплекса «Панцирь-С1» отбили ракеты, выпущенные по авиабазе «Хмеймим» радикалами. Твиттер-аккаунт @WaelAlHussaini передает, что ракеты запустили из соседней провинции Идлиб. Район запуска патрулируют российские вертолеты. По данным твиттер-аккаунта @jisrtv, боевики из артиллерии в районах Талят Абу Атира и Талят Абу Али атакуют позиции правительственной армии. 

На юге провинции Алеппо в районе поселений Зетан и Халса, по сведениям твиттер-аккаунта @jameeldom, боевики вступили в перестрелку с армейцами Асада. В регионе, по данным ИА Alsumaria News, появится новая военная сила - «Армии северной Сирии». В ее ряды, как ожидается, вольются все курдские отряды республики. Тренировочные лагеря нового альянса расположатся в регионах Алеппо и Хасака.

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

В провинции Хомс фиксируются перестрелки между САА и боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». О стычках в районе контрольно-пропускного пункта правительственных сил около населенного пункта Маръямай сообщает телеграм-канал @EMCnewscenter1.

В Даръа повстанцы атаковали позиции Сирийской арабской армии у поселений Ум аль-Аусаж и Замрин, как передает твиттер-аккаунт @BosraPress. Твиттер-аккаунт @piosawaratown сообщает о столкновениях ареймецев Асада с радикалами около города Даэль. Almanar News пишет о боях на западе провинции между Сирийской свободной армией (ССА), дружественной Анкаре, и группой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству».

Боевики «Ан-Нусры» не оставляют шансов сохранить былое влияние в провинции Идлиб. О наступлении армии Асада на позиции боевиков у поселения Аль-Мушейрифа при поддержке ВКС РФ пишет в Facebook @DeryNewsNetwork3. Целью правительственной операции является освобождение авиабазы Абу Духур. Российская авиация, по данным HAQ News Agency, атакует с воздуха укрепления боевиков. ВВС Сирии, как добавляет телеграм-канал @EMCnewscenter1, обрушила бомбы на позиции радикалов в окрестностях поселения Таль Тукан.

Автор: Антон Долохов
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